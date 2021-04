La estafa por email ‘Geek Squad’ apunta a ancianos vulnerables

La más reciente estafa en línea dirigida a adultos mayores es casi demasiado ingeniosa para no funcionar. Eso es lo que la hace tan retorcida, y a sus víctimas tan vulnerables.

Diane Belz, residente en Delray Beach, Florida, de 68 años, no tenía motivos para sospechar el 1º de marzo cuando abrió un correo electrónico que decía ser de Geek Squad de Best Buy. Ella había optado por un plan de soporte técnico de Geek Squad cuando compró su MacBook en 2017. Como muchos otros adultos mayores que se aventuran en el universo online, no sabía cómo arreglar problemas informáticos y quería poder obtener ayuda cuando fuera necesario.

El correo electrónico indicaba que su plan de asistencia se había extendido por tres años y que su tarjeta de crédito tenía un cargo de 392.95 dólares. Si quería anular el cargo, tendría que llamar al número de atención al cliente que aparecía en el correo electrónico en un plazo de 24 horas.

Marcar a ese número fue una decisión que Belz, quien finalmente perdió 1,800 dólares, y un número indeterminado de otras víctimas pronto lamentaron.

"Se denuncian muy pocas estafas de este tipo", afirmó Ora Tanner, investigadora del reciente proyecto de Aspen Tech Policy Hub, Protecting Older Users Online. "Y eso es porque la persona mayor se avergüenza. Piensa: '¿Cómo pude permitir que me pasara esto?' Tienden a ocultarlo. Eso permite que se perpetúe".

Otra víctima del sur de Florida, de Boynton Beach, perdió 52,724 dólares por una estafa de Geek Squad. La mujer, de 77 años, pidió que no se le nombrara para este reportaje, diciendo que no le ha contado a sus hijos lo que le ocurrió. "Me habrían metido en una institución si se enteraran", señaló.

Conocida en internet como la estafa de Geek Squad, también se presenta disfrazada de otros planes de asistencia técnica, como Norton Anti Virus y otras marcas de confianza. Los estafadores envían correos electrónicos "phishing", o cazando, a probables suscriptores.

La Fiscalía General de la Florida recibió 10 quejas sobre estafas de phishing de Geek Squad en los 12 meses que terminaron en marzo de 2020. Esta cifra es superior a las tres del año anterior. Los testimonios de las víctimas en los propios foros de soporte técnico de Best Buy se remontan a 2019.

Los fraudes de impostores empresariales encabezaron el recuento de la Red de Centinelas del Consumidor de la Federal Trade Commission (FTC) de los tipos de fraude contra los consumidores de 60 a 69 y 70 a 79 años por primera vez en el cuarto trimestre de 2020, desbancando a los impostores del gobierno del primer puesto. Las denuncias de fraude de impostores de empresas por parte de consumidores de esos grupos de edad aumentaron de 14,914 en 2016 a 44,114 en 2020. Los consumidores de esos grupos de edad declararon haber perdido 46.36 millones de dólares por fraudes de impostores de empresas el año pasado, y la víctima promedio perdió 898 dólares.

Cuando le preguntaron por el aumento de las denuncias de estafas de Geek Squad, una portavoz de Best Buy proporcionó esta declaración: "Lo que les ocurrió a estos clientes es absolutamente terrible y tenemos un equipo de expertos en seguridad que trabaja constantemente para hacer lo posible para evitar que esto ocurra. Los clientes que quieran utilizar los servicios de Geek Squad pueden ponerse en contacto con nosotros directamente al 1-888-BESTBUY".

Los adultos mayores han sido un blanco durante mucho tiempo

Las estafas en línea dirigidas a las personas mayores han existido desde que estas se han conectado a internet. Hace años, la estafa del príncipe nigeriano convencía a las víctimas de que los remitentes eran herederos de un gobernante que necesitaban a alguien en Estados Unidos para conservar su fortuna, si las víctimas enviaban dinero para demostrar que eran de confianza.

Las estafas de citas se dirigían a viudas y viudos solitarios con promesas de compañía, pero los dejaban con saldos bancarios más bajos.

Luego llegaron las estafas de soporte técnico emergente que bloqueaban los ordenadores de las víctimas hasta que se suscribían a un software de limpieza de virus o de eliminación de malware que no necesitaban.

Las nuevas estafas son descendientes de aquellas, pero se basan en la familiaridad de las víctimas con los servicios legítimos.

El objetivo es el mismo: tomar el control de las computadoras de las víctimas y, en última instancia, su dinero. Y una vez que se ha transferido el dinero, es poco lo que puede hacer cualquier banco o agencia de la ley en Estados Unidos para ayudar a recuperarlo.

Cuando Belz recibió el correo electrónico indicando que se habían cargado 392.95 dólares en su tarjeta de crédito, siguió su primer instinto. "Llamé y dije que no podía permitirme renovar por esa cantidad. Quiero cancelar".

A continuación, recibió un correo electrónico de los estafadores en el que le decían que le habían devuelto por error 4,900 dólares a su tarjeta de crédito y que tenía que llamar para acordar la devolución del pago en exceso. "Les llamé enseguida para saber cómo reembolsarlos".

Le dijeron que se descargara un programa llamado Team Viewer e introdujera unas credenciales que dieron a los estafadores el control de su computadora. Rápidamente abrieron su navegador web y encontraron el enlace de su cuenta bancaria guardado entre sus favoritos. Cuando accedieron a ese sitio web, sus credenciales de inicio de sesión ya estaban rellenadas.

Todo lo que tenían que hacer era pulsar el botón de inicio de sesión. Y lo hicieron, accediendo inmediatamente a su cuenta y retirando mil dólares a través de la aplicación de transferencia instantánea de dinero Zelle.

A la jubilada de Boynton Beach también se le indicó que descargara un software que daba a los estafadores acceso a su ordenador. Aunque el correo electrónico original identificaba su origen como Geek Squad, los estafadores comenzaron a identificarse como de Microsoft, por razones que ella no recuerda.

Una persona que dijo llamarse Shawn Cooper le dijo que tenía que entrar en su cuenta bancaria para que "Microsoft" le devolviera los 499.99 dólares en dos plazos: uno de 240 y otro de 260 dólares.

"Entré en mi cuenta y comenzó el procedimiento", escribió en una denuncia ante la Fiscalía General de Florida. "Estaba en mi cuenta bancaria y también esta otra persona de Microsoft. Me pidió que ingresara 240 dólares y nuestros cursores estaban muy juntos [en la pantalla] y 24 mil dólares fueron ingresados erróneamente en mi cuenta corriente. El hombre de Microsoft empezó a gritar 'no, no, no' y yo intenté borrar los ceros y no me lo permitió".

Después de que el hombre colgara, estuvo sentada frente a su ordenador durante una hora, "extremadamente nerviosa", preocupada por cómo devolver los 24 mil dólares que le habían ingresado por error. Más tarde, un detective local le dijo que probablemente los estafadores le mostraron una pantalla falsa para convencerla de que el dinero había sido transferido a su cuenta.

Una hora después, "volví a llamar a ese mismo número y dije que quería que el dinero de Microsoft saliera de mi cuenta bancaria y que solo quería que me devolvieran los 499.99 dólares".

'Me dieron un susto de muerte'

El malestar por tener un dinero que no les pertenecía preparó a ambas víctimas para las historias de terror que siguieron.

Al otro lado de sus teléfonos móviles se encontraban hombres con un tono muy elegante que decían que la única manera de arreglar las cosas era ir a las tiendas y empezar a comprar tarjetas de regalo.

A pesar de la transferencia de mil dólares de Zelle, a Belz le dijeron que tenía que enviar más dinero para devolver el pago en exceso y recuperar los 392.95 dólares. Le dijeron que fuera a Best Buy y comprara tarjetas regalo de 200 y 500 dólares, y que luego fuera a Walmart y comprara otra tarjeta de regalo de 200 dólares. Por instrucciones de los estafadores, rascó la película que ocultaba los números PIN de las tarjetas y leyó los números por teléfono, lo que les permitió transferir al instante el valor de las tarjetas regalo a ellos mismos.

Belz perdió 1,900 dólares. Pero los estafadores de la víctima de Boynton Beach no iban a conformarse con un pago tan pequeño.

Le ordenaron que fuera a determinadas tiendas (Best Buy, Walmart, Nordstrom Rack, Macy's, Walgreens, CVS y Target) y comprara tarjetas regalo de 500 dólares. Mientras tanto, permanecían en su teléfono, diciéndole que no parara hasta que acumulara 10 mil dólares.

"Me dieron un susto de muerte", dijo. "Me amenazaron diciendo que sabían dónde vivía. Fui como loca a comprar tarjetas de regalo".

Un día después, con su "deuda" de 24 mil dólares aún sin saldar, le ordenaron que comprara más tarjetas regalo. Agotó sus tarjetas de crédito y empezó a pagar con su tarjeta de débito. Le dijeron que fuera a su banco a retirar cinco mil dólares en efectivo y que comprara más tarjetas regalo.

Algunos dependientes de las tiendas empezaron a sospechar. "Una mujer de Nordstrom Rack me siguió hasta mi coche y me dijo: 'Hay muchas estafas por ahí. ¿Está usted bien?" Temerosa de los estafadores, recurrió a sus dotes de actriz de teatro comunitario y les convenció de que había comprado la tarjeta como regalo para su hijo.

De vuelta a casa, los estafadores seguían teniendo el control de su ordenador. Descubrió que habían retirado 10 mil dólares de una de sus cuentas bancarias. Luego le exigieron que enviara otros 10 mil dólares a un banco en India.

Unas pruebas inquietantes

Después de tres días de comprar tarjetas de regalo y transferir dinero, la mujer calcula que perdió 57,724 dólares. Le cuesta entender cómo permitió que los estafadores se impusieran a su buen juicio.

La atraparon en una situación de estrés, dice. Su compañero de 89 años acababa de salir del hospital con heridas por una caída y ella estaba cuidando de él.

"Me sonaron las campanas de que algo iba mal, pero lo hice de todos modos. No lo entiendo. No puedo explicarlo. Me dieron pánico. No dejaban mi computadora y no paraban de llamarme al teléfono".

Nueve meses después, sigue atormentada por la experiencia. Aunque no acabó con sus ahorros para la jubilación, perdió cerca de un año de ingresos y ahora se pregunta si el dinero que le queda le servirá para el resto de su vida.

Mirar su colección de tarjetas de regalo gastadas "me da náuseas", expresó. "Me atormenta cada día y cada noche. No duermo por la noche. Todavía lo tengo muy presente".

Los estafadores se dirigen a las personas mayores con la esperanza de atraparlas en las primeras fases del deterioro cognitivo, mencionó la investigadora Tanner. Saben que muchos pasan sus días solos, con poco más que sus ordenadores para conectarse con el mundo exterior.

Cuando los estafadores se ponen en contacto con ellos por teléfono y se muestran amables, "se alegran de estar hablando con alguien".

Además, las personas mayores tienden a ser confiadas y a estar dispuestas a ayudar, lo que refleja el espíritu de la época en la que crecieron, mencionó Tanner.

Las personas mayores pueden ser más propensas a tener planes de Geek Squad u otros planes de asistencia técnica porque no quieren agobiar a sus hijos y nietos con peticiones de ayuda, agregó Tanner. "Obtener estos planes de servicio es una forma de mantener su independencia", señaló.

Las personas mayores también son más propensas a olvidar si compraron o renovaron el plan de asistencia técnica que, según un correo electrónico, se extendió, dijo.

La portavoz de Best Buy declaró que la empresa modificó algunas de sus políticas de tarjetas de regalo en respuesta a los reportes de estafas.

Los empleados están capacitados para buscar señales de que los clientes de tarjetas regalo puedan ser víctimas de una estafa. Los límites de compra por persona se han reducido de dos mil dólares por tarjeta regalo y seis mil dólares al día a 500 dólares por tarjeta y dos mil dólares al día. Las terminales de pago muestran advertencias sobre estafas con tarjetas regalo que los clientes deben leer antes de finalizar su compra.

Cómo evitar ser víctima

Los expertos ofrecen estos consejos que los adultos mayores deben seguir para evitar caer en una estafa del "Geek Squad" o similar:

– No abras archivos adjuntos a menos que estés seguro de que proceden de fuentes legítimas.

– Si un correo electrónico dice que hubo un cobro de una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, accede a tu cuenta de forma independiente para verificar si el cargo está realmente ahí.

– Comprueba que el correo electrónico no contenga errores ortográficos ni gramaticales. Son señales de que el correo electrónico es fraudulento.

– Ten cuidado con los correos electrónicos y los mensajes de texto que te piden que "verifiques" información personal en línea. La mayoría de las empresas legítimas nunca solicitarán información personal de esta manera.

– Si recibes una llamada o un correo electrónico en el que te piden que pagues con una tarjeta de regalo, debes saber que se trata de una estafa. Denúncialo a las autoridades locales, a la oficina del fiscal general del estado y a la FTC.