Comparar las muertes en las guerras con las de la pandemia es riesgoso

El recuento de los muertos es uno de los primeros y sombríos pasos para hacer frente a un acontecimiento de enorme alcance trágico, ya sea una guerra, una catástrofe natural o una pandemia.

Esta oscura pero necesaria operación aritmética se ha convertido en rutinaria durante el brote del COVID-19.

El número total de muertos en Estados Unidos ha superado ya los 463 mil.

Cada muerte es única, una pérdida devastadora que produce ondas de choque en una familia, una red, una comunidad. Pero, en conjunto, el número de muertos a nivel nacional puede parecer abstracto, y su repetición en las noticias puede llegar a adormecer. Los periodistas, los comentaristas y los funcionarios públicos tienen que buscar nuevas formas de transmitir la letalidad de este agente patógeno y la importancia de su creciente tasa de mortalidad.

Muchos han recurrido a la historia, citando Pearl Harbor (dos mil 403 muertos) o los atentados del 11 de septiembre (al menos dos mil 977 muertos) como forma de dar perspectiva cuando el número de muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos alcanzó esos niveles. (En la actualidad, más de tres mil estadounidenses mueren a causa del COVID-19 cada día.)

El 21 de enero de 2021 ofreció otra oportunidad de comparación histórica: Ese fue el día en que el número de muertes por COVID-19 en Estados Unidos alcanzó (y luego superó) a los 405 mil 399 estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial.

Para muchos, intentar comparar las dos cifras de muertos (o incluso tomar nota de su breve conjunción) es erróneo u ofensivo. Ciertamente, es un ejercicio moralmente tenso. El verdadero impacto emocional y social de cualquiera de los dos acontecimientos nunca podrá cuantificarse, pero muchos medios de comunicación siguen mencionándolo.

Esto plantea el interrogante: ¿Nos apresuramos como sociedad a hacer estas comparaciones históricas? ¿Deberían ponerse lado al lado una guerra mundial impulsada por la política y una pandemia provocada por la biología, con más de siete décadas de diferencia?

"Esto es comparar manzanas con naranjas", escribió en diciembre Kris Petron, parte del público de NPR, en respuesta a una reportaje que hacía uso de esa comparación. "Es extremadamente irrespetuoso con los veteranos de nuestra nación, que firman un cheque en blanco con sus vidas, para defender nuestra Constitución".

Este tipo de respuesta, con el tiempo, ha convencido al historiador médico doctor Howard Markel de no establecer paralelismos entre el número de muertos de la guerra y el de una pandemia.

"Intento no hacer comparaciones con un acontecimiento o grupo que sé que contiene en su interior una gran cantidad de sentimientos, sensaciones y dolor", dijo Markel, profesor de la University of Michigan y autor de "When Germs Travel: Six Major Epidemics That Have Invaded America and the Fears They Have Unleashed".

La idea de que las muertes en combate tienen un significado o valor único está profundamente arraigada en la cultura humana. Las sociedades tienden a valorar a los que murieron por una causa en un campo de batalla.

Pero en esta pandemia son los ancianos frágiles (muchos de ellos viven en residencias y centros de asistencia) los que han muerto en gran número.

"Para el mundo que nos observa, no es lo mismo que la muerte de un joven soldado de 20 años, digamos, en el frente de una guerra", dijo el historiador de Yale Frank Snowden, autor de " Epidemics and Society: From the Black Death to the Present".

"Pero no creo que tengamos derecho a sopesar vidas y decir cuál es más importante", añadió Snowden.

A diferencia del COVID-19, la pandemia mundial de influenza de 1918-19 mató a muchas personas de entre 20 y 30 años; sin embargo, como señaló Snowden, no hubo mucho luto colectivo por esos jóvenes adultos, a pesar de morir en la flor de la vida.

"La gente estaba tan acostumbrada a la mortalidad debido a la guerra (mundial) que incluso los horribles recuentos que llegaban con la gripe 'española' habían perdido su capacidad de horrorizar de la forma que cabría esperar", dijo.

El esfuerzo de comparar el número de muertos de la pandemia con el de una guerra le parece al historiador Samuel Biagetti un ejercicio especialmente "moderno".

"A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente ha entendido que la guerra y la enfermedad van de la mano y están inextricablemente unidas", dijo Biagetti, que es el creador y presentador del podcast "Historiansplaining".

La pandemia de influenza de hace 100 años se vio alimentada por las condiciones de la Primera Guerra Mundial y acabó matando a más personas que la guerra, con una estimación de 50 millones de muertes por influenza en todo el mundo y más de 700 mil muertes por influenza en Estados Unidos.

Biagetti señaló que la Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto de la historia de Estados Unidos en el que el combate mató a más combatientes que una enfermedad, una pauta que ha continuado desde entonces y que refleja los avances médicos, como las vacunas y los antibióticos.

La masacre de la guerra no termina solo porque se declare la paz. Los efectos indirectos de la guerra continúan mucho después de que terminen las hostilidades formales, e incluyen la discapacidad y la desfiguración, el trauma mental, la adicción, la falta de hogar y el suicidio.

Un ejemplo es la actual crisis de suicidios entre los veteranos de Estados Unidos. De 2005 a 2017, 78 mil 875 veteranos murieron por suicidio, más que el número de soldados muertos en Vietnam, 58 mil 220.

Por todas estas razones, Biagetti afirma que le preocupa comparar la pandemia actual con cualquier guerra, aunque solo sea con el propósito de contar los muertos: "No se puede tratar de resumir en una simple estadística cuán grande es este desastre frente a ese desastre, como si siquiera se pudieran resumir en un simple número en absoluto".

Y, sin embargo, el lenguaje bélico impregna gran parte del discurso nacional sobre la pandemia.

Las enfermeras trabajan en el "frente". El coronavirus se describe como un "enemigo" invisible. El país está "luchando" contra el virus. En su discurso de investidura, el presidente Joe Biden declaró que la pandemia ha "cobrado tantas vidas en un año como las que Estados Unidos perdió en toda la Segunda Guerra Mundial".

Algunos estadounidenses cuyos familiares han muerto a causa del COVID-19 adoptan la retórica de la guerra y creen que comparar la pandemia con las guerras del pasado es imprescindible.

"La escala de esto es la de una guerra, solo que es un tipo de guerra diferente y no es una que nos enseñen necesariamente en nuestros libros de historia", comentó Kristen Urquiza, que cofundó el grupo activista Marked By COVID después de que su padre muriera de la enfermedad durante el verano.

Urquiza dijo que el país tuvo dificultades colectivas para responder al coronavirus porque los estadounidenses tienen poca comprensión de lo que se necesita para superar una pandemia.

"En cierto modo, es más peligroso (que la guerra) porque no estamos culturalmente preparados para ello", agregó.

También hay veteranos que consideran que las analogías bélicas son apropiadas, e incluso útiles. El doctor Cleavon Gilman, médico de urgencias en Yuma, Arizona, ha tratado a pacientes de COVID-19 desde los primeros días del brote y compara fácilmente la pandemia con una guerra.

"Es muy difícil comunicar la gravedad de esta pandemia si no estás en un hospital, donde se está librando esta guerra", señaló Gilman, que prestó servicio como médico de combate de la Infantería de Marina en Irak en 2004.

La Segunda Guerra Mundial fue la más letal de la historia del mundo, pero no de la historia de Estados Unidos: Esa distinción corresponde a la Guerra Civil. Tradicionalmente se ha calculado que el número de muertos es de unos 618 mil, pero las nuevas investigaciones indican que 750 mil puede ser una cifra más precisa.

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial ocupa un lugar importante en la memoria cultural de Estados Unidos como una "guerra buena", que unió al país contra un enemigo claro, dijo Catherine Mas, profesora de la Florida International University que estudia la historia de la medicina, la raza y la religión.

En retrospectiva, la respuesta estadounidense a la Segunda Guerra Mundial contrasta fuertemente con las actuales divisiones políticas en torno al coronavirus y la fragmentada y desigual respuesta nacional.

Pese a las diferencias, Mas indica que las comparaciones pueden seguir siendo herramientas poderosas mientras el país trata de hacer frente a una crisis que se ha producido fuera de la vista de muchos estadounidenses. La gente está muriendo en los hospitales sin familiares al lado de su cama, y solo los trabajadores de la salud están allí para dar testimonio.

"La razón por la que queremos comparar las muertes del COVID-19 con algo como la Segunda Guerra Mundial no es solo porque las cifras están ahí, sino para reconocer que se trata de una ruptura importante en la sociedad", dijo.

"Esta muerte masiva va a crear un trauma: ¿cómo vamos a afrontarlo? ¿Cómo lo hemos afrontado en el pasado? Creo que forma parte de nuestra condición humana intentar buscar algunos puntos de referencia", añadió.