Moorhead QB Trey Feeney named Minnesota AP Player of Year

The 2020 Minnesota Associated Press All-State football team, as voted on by statewide media:

PLAYER OF THE YEAR

Trey Feeney, QB, Moorhead

FIRST TEAM

QB -- Trey Feeney, Moorhead

RB -- Austin Freerksen, Byron

RB -- Terrance Kamara, Minneapolis North

RB -- David Collins, St. Michael-Albertville

OL -- Riley Mahlman, Lakeville South

OL -- Bastian Swinney, Edina

OL -- Tyler Magnuson, Wayzata

OL -- Logan Purcell, Annandale

OL -- Lucas Heyer, Hill-Murray

WR/TE -- Eli Green, Farmington

WR/TE -- Brady Walthall, Moorhead

WR/TE -- Cade Kramer, Eden Prairie

DL -- Deven Eastern, Shakopee

DL -- Garrison Solliday, St. Thomas Academy

DL -- Nate Becker, Maple Grove

DL -- Josh Franklin, Fridley

LB -- Nick Flaskamp, Minneapolis Southwest

LB -- Nyle Dickel, Minneapolis Washburn

LB -- Eli Mau, Chanhassen

LB -- R.J. Chakolis, Hopkins

DB -- Jake Ratzlaff, Rosemount

DB -- Bryce Lance, Marshall

DB -- Joey Sorenson, Spring Lake Park

DB -- Reid Patterson, Lakeville South

Kicker/punter -- Noah Kiani, Irondale

All-purpose -- Mario Sanders, Minneapolis North

___

SECOND TEAM

QB -- Zach Yeager, Minneapolis North

RB -- Emmett Johnson, Holy Angels

RB -- Austin Rasley, Deer River

RB -- Josh Schlangen, Blaine

OL -- Joe Alt, Totino-Grace

OL -- Sam Henry, Eden Prairie

OL -- Shea Albrecht, Orono

OL -- Jake Raines, Woodbury

OL -- A.J. Torfin, Hopkins

WR/TE -- Kristen Hoskins, Alexandria

WR/TE -- Jamarien Wheeler, Minneapolis Washburn

WR/TE -- Cameron Anderson, Blue Earth

DL -- Davon Townley, Minneapolis North

DL -- Marcus Hansen, Waseca

DL -- Coltan Douglas, Byron

DL -- Chase Carter, SMB

LB -- Brayden Weber, Becker

LB -- Jake Klancher, Crosby-Ironton

LB -- Tristan Hoppe, Hutchinson

LB -- Alec Churness, Two Harbors

DB -- Tyee Leske, Eden Prairie

DB -- Ben North, East Ridge

DB -- Adam Tonsfeldt, Barnesville

DB -- Edmund Ocansey, Champlin Park and Trejuan Holloman, Cretin-Derham Hall (tie)

Kicker/punter -- Leyton Simmering, Rosemount

All-purpose -- Eli King, Caledonia

___

PAST PLAYER OF THE YEAR AWARD WINNERS

2019 — Jalen Suggs, QB, SMB

2018 — Jason Williamson, RB, Owatonna

2017 — Owen King, QB, Caledonia

2016 — Noah Carlson, RB, Rushford-Peterson

2015 — J.D. Spielman, RB, Eden Prairie

2014 — Ryan Schlichte, QB, Mankato West

2013 — Jacques Perra, QB, Roseville

2012 — Bridgeport Tusler, RB, Osseo

2011 — Philip Nelson, QB, Mankato West

2010 — Reggie Gandy, RB, DeLaSalle

2009 — Seantrel Henderson, OL, Cretin-Derham Hall

2008 — James Peterson, QB, Blaine

2007 — Michael Floyd, WR, Cretin-Derham Hall

2006 — Michael Floyd, WR, Cretin-Derham Hall

2005 — Jake Machacek, RB, Eastview

2004 — Nick Mertens, QB, East Grand Forks

2003 — Nathan Swift, RB, Hutchinson

2002 — John Majeski, RB, Hastings

2001 — Tyler Evans, RB, McLeod West

2000 — Joe Mauer, QB, Cretin-Derham Hall

1999 — Dominique Sims, DB, DeLaSalle

1998 — Thomas Tapeh, RB, St. Paul Johnson

1997 — Ryan Iversen, LB, Eden Prairie

1996 — Brian Day, RB, Brainerd

1995 — Kirk Midthun, QB, Triton