The best of 2021: South Carolina’s top baseball players for this season announced

The South Carolina Baseball Coaches Association released their all-state teams and players of the year for all classes and statewide player of the year on Friday.

Here is the complete list

Class 5A All-State

Alex Smalls-West Ashley: Gabe Rogers-Byrnes; Will Holmes-Boiling Springs; Zach Cowan -Blythewood; Will Taylor-Dutch Fork; Maddux Smith-Socastee; Tristan Bissetta-JL Mann; Chevy Wrenn-Berkeley; Nathan Hall-Lexington; Wyatt Stone- Hillcrest; Wyatt Evans-JL Mann; Wells Sykes -Lexington; Tristan Smith-Boiling Springs; Justin Lehman-Nation Ford; Gabe Simmons-Nation Ford; Jay Metts-Dutch Fork; Ethan Salak-St. James; Campbell; Smithwick-Conway; Cole Messina-Summerville; TJ White -Dorman; Matthew Becker- Chapin; Ty Dooley-Blythewood; Aidan Hunter-Summerville; Mac James- Conway; Colin Elmore-Hillcrest; Hudson Lee-Dorman; Davis Wright-Blythewood; Tyler Christmas -Fort Dorchester; PJ Morlando-Summerville

Class 4A All-State

Cam Cannarella-Hartsville; Kasten Harvey-Easley; Britton Adams-York; John Allen Forrester-Airport; Rhogue Wallace-Beaufort; Will Morris-Lugoff- Elgin; Brody Fowler-Eastside; David Mershon-Eastside; Trevor Testerman-Catawba Ridge; Jack Reynolds-AC Flora; Blake Palyok-Airport; Aydin Palmer-South Florence; Darrin Horn-May River; Ben Freeman-Easley; Garrett Dill-Greer; Cooper Parks-York; Corbin Wright-Airport; Phillips Daniels-AC Flora; Hogan Garner-James Island; Billy Barlow-North Myrtle Beach; 0Davis Rivers-AC Flora; Shane Keup-Dreher; Burgess Gurganus-North Myrtle Beach; Josh Woody-Easley

Class 3A All-State

Daniel Brooks-Bishop EnglandRicky; Montalvo-Chapman; Kurt Rogers-West Oak; Pep Jordan-Georgetown; Landon Beverly-Aynor; Ashby Vining-Gilbert; Colby Doolittle-Mid-Carolina; Trey Bright-Lake City; Willie Jeter-Union County; Chase Loggins-Bishop England; Austin Stephens-WestOak; Talmedge LeCroy-BHP; Justin Seat-Georgetown; Carson Grainger-Loris; Kamari Anderson-Lower Richland; Camden Troyer-Powdersville; David Lewis-Blue Ridge; Clay Alberson-Palmetto; Edwin Amerson-Gilbert; Caleb Jones-Strom Thurmond; Skylar King-Brookland-Cayce; Ty Marshall-Brookland-Cayce; Shamontae Burgess-Lake City; Hayden Thomas-Brookland-Cayce

Class 2A All-State

Evan Siary-Landrum; Tripp Williams-Philip Simmons, Kyle Percival-Andrew Jackson High School; Preston Tyler-Latta; Weston Sandifer-Barnwell, Dominick McIntosh-Gray Collegiate; Turner Thackston-Gray Collegiate; Tyler Overholt-Abbeville; Will McClellan-Crescent; Tristan Skipper-Philip Simmons; Jake Herndon-Woodland; Evan Sellars-Abbeville; Brody Linker-Crescent; Johnathan Gordon-Cheraw; Joey Hylinski-Legion Collegiate; Ethan Belk-Legion Collegiate; Will Atkinson-Central; Josh Adams-Chesterfield; Brent Stukes-Gray Collegiate; Andy Chavez-Batesburg Leesville; Alex Wimberly-St. Joseph’s; Noah Hyder-Landrum; Cooper Gentry-Landrum; Jonah Epps-Chesnee

Class A All-State

Casey Stevens-Whitmire; Kyler Odom-East Clarendon; Orry Burt-Williston-Elko; Jacob Crabb-Palmetto Scholars; Noah Carter-Lake View; Ben Coyle-Lewisville; Seth Pittington-McBee, Cade Mitchell-Bamberg-Ehrhardt; Thomas Skipper-Lake View; Brock Holder-Southside Christian; Brady Boyle-McBee, Grant Barrineau-East Clarendon, Ronnie Nester-Branchville; Dawson Holsemback-Ridge Spring-Monetta; Clay Schaffer-Low Country Leadership, Dalton Stround-Green Sea-Floyds; Caleb Simnpson-Dixie; Peyton Crumpton-Whitmire; Jayden Barnes-Lewisville; Raulston McKenzie-East Clarendon; Chandler BrownBamberg-Erhardt; Jalen Johnson-Branchville; Jaquan Dixon-Green Sea-Floyds; Tyler Harof-Southside Christian

Players of The Year

Co Player of Year All Classifications : Will Taylor-Dutch Fork and Cam Cannarella, Hartsville

Class 5A: Nathan Hall, Lexington

Class 4A: Cam Cannarella, Hartsville

Class 3A: Daniel Brooks, Bishop England

Class 2A: Evan Siary, Landrum

Class A: Casey Stevens, Whitmire and Kyler Odom, East Clarendon